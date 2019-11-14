От спа до уроков латыни. Названы популярные у россиян услуги в разное время года

По результатам исследования, весной россияне чинят мотоциклы, а осенью — холодильники.

Аналитики крупнейшего российского сервиса по поиску специалистов PROFI.RU рассказали Лайфу, какие услуги наиболее популярны у россиян в зависимости от времени года.

Выяснилось, что зимой более чем в два раза увеличивается спрос на спа-процедуры. Кроме того, становятся востребованными специалисты по выгулу собак и артисты танцевальных шоу. Не забывают россияне и про спорт — спрос на тренеров по лыжам и сноубордам растёт в несколько раз.

Весной россияне отдают предпочтение роликовым конькам. Спрос на тренеров в этом виде спорта возрастает в 3,5 раза. Также появляется необходимость ремонта мототехники, спрос на эту услугу растёт в два раза.

В начале лета россияне чаще ищут мастеров по плетению африканских косичек и временным татуировкам. А к концу сезона растёт спрос на услуги ремонта.

Помимо поиска репетиторов для школьников в сентябре аналитики отмечают особый интерес к мастерам по ремонту холодильников. Запросы на эту услугу растут в 1,6 раза. А в октябре в два раза вырос спрос на преподавателей по латыни и черчению.

Ранее эксперты назвали лучшие горнолыжные туры и посчитали, во сколько обойдётся россиянам такой отдых.