Стресс провоцирует диабет и ожирение

Более 90% россиян испытывают стресс на работе. Хроническое нервное напряжение провоцирует набор веса и гормональные сбои, которые приводят к диабету.

Специалисты медико-сервисной компании "Этнамед" приводят результаты исследования здоровья и благополучия Midlife in the United States, согласно которым постоянное нервное напряжение является одной из причин диабета и лишнего веса.

Учёные провели тестирование группы добровольцев. Испытуемым показывали серию изображений с негативным, позитивным или нейтральным содержанием с целью вызвать эмоциональный отклик.

Исследователи оценивали, как часто каждый человек моргал или вздрагивал при демонстрации негативных изображений. Люди с более высоким уровнем резистентности к инсулину более эмоционально реагировали на негативные изображения. Также у людей с метаболическими нарушениями более обострённая реакция испуга на потенциальную опасность. Это одно из свидетельств того, что лишний вес и ожирение связаны с тем, как мы воспринимаем стресс и справляемся с ним.

В состоянии покоя мозг участников показал, что у пациентов с диабетом второго типа или преддиабетом была выражена активность в правой половине мозга, что говорит о склонности к депрессивным настроениям и негативным реакциям на раздражители. Также учёные обнаружили, что у участников с преддиабетом и диабетом второго типа был низкий уровень кортизола, что является признаком хронического стресса.

— Стресс и частые негативные реакции вызывают скачок сахара в крови. Постоянное эмоциональное напряжение — благодатная почва для развития сахарного диабета, — отмечает заместитель генерального директора "Этнамед" Евгений Кан.

Более 90% россиян испытывают стресс на работе. При этом, если у человека уже есть диабет, стресс препятствует борьбе с болезнью. Людям с хроническими метаболическими заболеваниями трудно вести здоровый образ жизни, поскольку их мозг сосредоточен на негативных мыслях, ему труднее найти мотивацию для достижения положительного результата, в том числе в отношении здоровья.