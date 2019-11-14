Опрос показал, сколько россиян берут больничные

Сотрудники российских компаний также выступили за обеспечение коллектива витаминами, полисами ДМС и абонементами в спортзал или бассейн.

Меньше четверти россиян берут больничные в случае болезни и плохого самочувствия. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Большинство сотрудников (33%) продолжают ходить на работу в случае болезни, только 21% респондентов берут больничный и ещё 16% ответили, что пробуют договориться с начальством о работе на дому. Другие опрошенные заявили, что решение взять больничный лист зависит от самочувствия и объёмов работы на ближайшие дни.

— При этом 61% сотрудников российских компаний считает, что их руководство должно взять на себя больше ответственности: пересмотреть политику работы с персоналом и добавить пункты о здоровье, — рассказали Лайфу в компании.

Ещё 27% отметили, что довольны политикой своего работодателя в вопросах здоровья, а вот остальные опрошенные затруднились с ответом.

Среди вариантов улучшения качества жизни и здоровья респонденты называли обеспечение коллектива витаминами, полисами ДМС и абонементами в спортзал или бассейн. Кроме того, россияне добавили, что охотнее согласились бы брать больничные, если бы они оплачивались по существующему окладу.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, сколько миллиардов за год потеряла Россия из-за больничных.