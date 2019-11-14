Второе уголовное дело возбудили по факту стрельбы в колледже Благовещенска

Уже известно, что охранник учебного заведения, где произошла стрельба, не имел разрешения на работу.

После стрельбы в колледже в Благовещенске возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом заявил руководитель управления СК РФ по региону Станислав Белянский на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области Василии Орлове. Новое дело связано с необеспечением надлежащей охраны учебного заведения.

— Разберёмся с частным охранным предприятием и дадим оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников, — проинформировал Белянский.

Уже известно, что охранник колледжа, где произошла стрельба, не имел разрешения на работу. Мужчина проходил по временному документу и не имел даже разряда по охранной деятельности. Информацию о проблемах с охраной подтверждают и сами студенты. Один из них рассказал Лайфу, что при входе в колледж нет никаких металлоискателей, то есть пронести в учебное заведение можно всё что угодно.

К слову, это уже второе уголовное дело, возбуждённое по факту трагедии. Ранее Следком открыл производство по статье "Убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений".

Напомним, что стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое (17, 19 и 20 лет) получили ранения, Лайф рассказывал об их состоянии.