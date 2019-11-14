Назван быстрый способ избавиться от депрессии. Эффект — уже после первого сеанса

Эксперты утверждают, что метод эффективно помогает при лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства.

Занятия йогой и дыхательными упражнениями являются отличным средством для улучшения самочувствия при депрессии. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного на портале Medicalxpress.

В своей работе учёные из Школы медицины Бостонского университета описали эксперимент, в рамках которого в течение 90 дней наблюдали за состоянием 30 человек, которым предложили такие занятия.

Участники проекта отметили улучшение самочувствия уже через месяц после знакомства с упражнениями и йогой. Эксперты заметили, что у них меньше проявлялись симптомы физического истощения и тревоги. Они утверждают, что такие занятия эффективно помогают при лечении клинической депрессии и большого депрессивного расстройства.

— Йога и дыхательные упражнения могут улучшить симптомы депрессии и тревоги как в краткосрочной перспективе — с каждым сеансом, так и в совокупности в долгосрочной перспективе — в течение трёх месяцев, — заявили авторы исследования.

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