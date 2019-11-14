В Китае считают, что США будут завидовать российским Су-57

Китайские журналисты оценили достоинства нового российского истребителя, на который американская армия "не сможет смотреть равнодушно".

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 может заставить США позавидовать. Об этом говорится в статье китайского издания Sina о новейшем самолёте ОКБ Сухого.

Автор отметил, что Су-57 способен лететь на "сверхзвуке", не используя форсажную камеру. Иными словами, истребитель, передвигаясь за пределами звукового барьера, расходует меньше топлива и ресурса двигателей.

Также в статье отмечено, что новая "сушка" отличается повышенной манёвренностью, а также может вести бой на сверхзвуковых скоростях.

Журналист полагает, что боеспособность и характеристики Су-57 могут заставить США позавидовать. Он добавил, что американцы вряд ли смогут равнодушно смотреть на то, как их армию догоняет другая страна.

Ранее западные СМИ уже впечатлил совместный полёт Су-57 с новым беспилотником. Позже в НАТО дали кодовое обозначение российскому истребителю.