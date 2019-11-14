В Таиланде задержали россиянина с просроченной на 7 лет визой

По информации местных изданий, гражданину России запретят въезд в страну на десять лет.

Полиция тайского острова Самуи арестовала россиянина, виза которого была просрочена на 2861 день, или семь лет. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По информации издания, 32-летнего Алексея С. задержали во время проверки паспорта. ​​Иммиграционная туристическая полиция, проводившая инспекцию в районах Самуи, обнаружила у россиянина просроченную визу со сроком действия по 11 февраля 2012 года.

Мужчину доставили в полицейский участок, по данным местных СМИ, его внесут в чёрный список туристов. Это означает, что россиянину будет запрещён въезд в Таиланд на ближайшие десять лет.

Ранее Лайф писал, что в течение 337 дней гражданин Украины с просроченной визой жил на пляжах Таиланда, пока наконец его не задержали полицейские Паттайи.