Появилось видео задержания "кислотного маньяка" из Новой Москвы

Столичный главк МВД РФ показал видео задержания мужчины, которого прозвали "кислотным маньяком" — он поливал серной кислотой домофоны и дверные ручки в подъездах в Новой Москве.

В отделении полиции он смеялся и заявлял, что не понимает, по какой причине им заинтересовалась полиция, и что ему нечего рассказать об инцидентах с кислотой.

При этом агентство "Москва" со ссылкой на оперативное видео пишет, что на допросе мужчина представился персонажем фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Иваном Васильевичем Буншей. Однако на кадрах, предоставленных Лайфу, такого "признания" нет.

Ранее жители города Московский пожаловались на вандала, который поливает домофоны и ручки дверей подъездов серной кислотой. Из-за него 63-летняя женщина получила ожоги первой степени. Позже "кислотного маньяка" задержали.