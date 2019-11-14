Режиссёр рассказал про сиквел "Джокера"

Создатель нашумевшей картины надеется, что у его команды получится повторить успех первой части.

Тодд Филлипс, режиссёр фильма "Джокер", в интервью изданию Los Angeles Times поделился подробностями возможного продолжения картины.

Филлипс подчеркнул, что работа над сиквелом пока не начата, однако не отрицает, что продолжению быть.

— И всё-таки мы не можем просто сделать сумасшедшее кино о клоуне — принце преступного мира. У него должна быть своя резонансная тема, как у первого "Джокера". Думаю, именно поэтому фильм нашёл такой широкий отклик, — рассказал режиссёр. — Если у нас снова так получится, это будет интересно.

Комментируя "Джокера", Филлипс признался, что был приятно удивлён реакции публики на ленту.

— Удивительно, что картина, которая могла спровоцировать беспорядки, привела лишь к тому, что люди начали танцевать на ступеньках, — поделился в интервью Тодд.

Ранее Лайф писал, что у "Джокера" есть все шансы получить рекордное количество "Оскаров".