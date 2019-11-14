"Жду часа расплаты!" Рудковская обещает 1,5 млн за информацию об угрожавших сыну

К примеру, одна из подписчиц заявляет, что шестилетний Александр "умрёт 29 декабря".

Продюсер Яна Рудковская ждёт расплаты с теми, кто угрожал её шестилетнему сыну в социальных сетях. За информацию о преступниках она готова выложить полтора миллиона рублей.

— Жду часа расплаты! 1,5 млн рублей тем, кто сдаст эту шайку-лейку, — пишет Рудковская в своем телеграм-канале "Голубь мира".

Кроме того, она привела пример, какие именно комментарии с угрозами её сыну оставляют подписчики. Так, одна из женщин пишет, что сын Рудковской "умрёт 29 декабря", якобы он будет "корчиться" на глазах у продюсера.

Как уже сообщал Лайф, шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской начали поступать угрозы убийством. Некая женщина пишет Гном Гномычу проклятия в соцсетях.