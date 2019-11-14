Глава Минобороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию врагом и призвал делать всё для интеграции Незалежной с НАТО.

— Ещё с 2014 года я чётко понимал, что имя врага состоит из пяти букв — Россия … Если же враг — Россия, то с врагом говорят только языком оружия или языком опытных дипломатов, — написал он в "Фейсбуке".

Загороднюк также заявил, что с РФ "невозможны финансово-экономические отношения", а также призвал делать всё возможное для интеграции Украины с НАТО на всех уровнях. По словам министра, эти вопросы он лично держит на контроле.