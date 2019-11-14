Lufthansa открестилась от плаката с надписью "Рады абсолютно всем котам"

В авиакомпании пояснили, что на их рейсах возможны перевозки собак, кошек, зайцев или кроликов по установленным ранее правилам.

В немецкой авиакомпании Lufthansa заявили, что не имеют никакого отношения к созданию плаката с изображением кота и надписью "Добро пожаловать! Рады абсолютно всем котам с 1926 года", который появился в Сети.

— Мы никак не связаны с авторами этого изображения и не выступали его инициаторами. Lufthansa действительно рада видеть на бортах своих самолётов всех котиков, но только если их перевозка не нарушает правила перевозки животных рейсами Lufthansa, — сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе авиакомпании.

В Lufthansa пояснили, что, согласно их правилам, на рейсах возможны перевозки собак, кошек, зайцев или кроликов.

— В зависимости от вида животного, его веса и размера, а также правил, действующих в разных странах, перевозка возможна за дополнительную плату либо в виде дополнительной ручной клади в пассажирском салоне, либо в виде сверхнормативного багажа в кондиционируемом грузовом отсеке воздушного судна, — отметили представители авиакомпании.

Уточняется, что для перевозки в ручной клади вес животного не должен превышать восьми килограммов. Более крупных питомцев перевозят в кондиционированном грузовом отсеке.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про жителя Владивостока, который подменил своего толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби во время ветконтроля, чтобы улететь из Москвы. "Аэрофлот" узнал о подлоге и исключил молодого человека из программы лояльности, аннулировал все накопленные 370 тысяч миль и закрыл его счёт. После этого в Сети появился плакат якобы авиакомпании Lufthansa с поддержкой пассажиров с животными.