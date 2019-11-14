Мужчину с топором задержали в школе на Урале

Сегодня нарушителя могут арестовать, а также назначить ему психиатрическую экспертизу.

Мужчина с топором зашёл в начальную школу села Махнёво Свердловской области. Ему удалось пройти через охрану, после чего он решил прогуляться по коридорам. Сотрудники школы вызвали полицейских, которые и задержали нарушителя.

Как рассказал Лайфу начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, мужчина находился под домашним арестом и нарушил меру пресечения. Сегодня суд решит вопрос о его аресте.

— Официально он не работает, уже имеет условную судимость за кражу. В ходе расследования, возможно, будет назначено медицинское обследование на предмет состояния здоровья в связи с неадекватным поведением. В частности, он иногда представляется родственником известных в стране людей, — отметил Горелых.