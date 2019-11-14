Киев не получал приглашения Казахстана по встрече Путина и Зеленского

Пристайко добавил, что Незалежная имеет достаточно возможностей для организации такой встречи в рамках "нормандского саммита".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не получал приглашения от Казахстана для проведения там встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

— Это инициатива Казахстана. Но мы не получали официального приглашения, — цитирует Пристайко ТАСС.

Пристайко также добавил, что у Украины есть возможность организовать переговоры лидеров в рамках "нормандского саммита", поэтому необходимости в организации встречи на территории Казахстана нет.

Ранее Лайф рассказывал, что Нурсултан Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане. В Кремле такое предложение высоко оценили.