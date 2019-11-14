В порту Родоса задержали двух россиян по подозрению в перевозке мигрантов

В Посольстве России в Афинах отметили, что поддерживают связь с семьёй одного из задержанных мужчин.

На греческом острове Родос задержали двух россиян по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов из Турции в Грецию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Афинах.

— 2 ноября у берегов острова были задержаны двое российских граждан — А.С. Маленков и Р.Д. Беленко, которые подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции, — цитирует агентство сообщение посольства.

Как уточнила жена одного из задержанных, её муж вместе с напарником вышел в рейс из Турции. Из-за шторма судно было вынуждено пришвартоваться у берегов Греции, где команду и арестовали по обвинению в перевозке мигрантов.

— Сложность ещё и в том, что работодатель хоть и оплатил ему (задержанному А.С. Маленкову. — Прим. Лайфа) перелёт из Приморья и гостиницу, но так и не устроил его на работу официально, не заключил трудовой договор, — добавила она.

В российском диппредставительстве отметили, что официального уведомления о задержании граждан РФ от МИД или полиции Греции пока не поступало.