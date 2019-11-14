Фронтмен Rammstein подрался с "космонавтом" в центре Петербурга — видео

Как оказалось, ролик был снят в поддержку клипа сольного проекта Тилля Линдеманна.

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в своём инстаграм-аккаунте видео, на котором подрался с "космонавтом" в центре Санкт-Петербурга.

В ролике Линдеманн и шведский актёр Петер Стормаре бьют друг другу лица на Дворцовой площади под "Калинку-малинку". Ролик был снят в рамках челленджа #Stehaufchallenge, который посвящён танцу из клипа на песню Steh auf группы Lindemann.

22 ноября у коллектива выйдет новый альбом, в поддержку которого рокеры отправятся в тур по городам России, Украины и Белоруссии.

Недавно Тилль Линдеманн уже посещал Санкт-Петербург ради съёмок нового клипа Rammstein.