В Минздраве рассказали, сколько российских детей страдают диабетом

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Фото © Pixabay

Всего же на начало 2019 года в России зафиксировано 4,5 миллиона диабетиков, при этом ещё столько же могут не знать о заболевании.

В России около 42 тысяч детей больны диабетом. Об этом сообщила главный эндокринолог Минздрава РФ Валентина Петеркова в ходе пресс-конференции.

Эта цифра очень подвижная — кто-то переходит, становится старше 18 лет, кто-то вновь заболевает, но в среднем сейчас около 42 тысяч, — цитирует специалиста РИА "Новости".

По оценкам экспертов Международной диабетической федерации, диабетом страдает практически каждый одиннадцатый человек в возрасте 20–79 лет. При этом половина больных не знает об этом. Число детей и подростков с диабетом, по данным МДФ, немного превышает 1,1 миллиона человек. Согласно этим данным, в России к концу 2019 года насчитывается 8,2 миллиона больных.

Если мы возьмём цифру нашего федерального регистра сахарного диабета, где все зарегистрированные больные находятся, то эта цифра составляла на начало 2019 года 4,5 миллиона. То есть половина не выявлена, — уточнил завотделом инноваций и прогнозирования заболевания Института диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Александр Майоров.

Он добавил, что недавно было проведено исследование, подтверждающее данные о том, что около половины больных о недуге не знают.

Ранее эксперт рассказала, как мёд влияет на развитие диабета.

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