В Минздраве рассказали, сколько российских детей страдают диабетом

Всего же на начало 2019 года в России зафиксировано 4,5 миллиона диабетиков, при этом ещё столько же могут не знать о заболевании.

В России около 42 тысяч детей больны диабетом. Об этом сообщила главный эндокринолог Минздрава РФ Валентина Петеркова в ходе пресс-конференции.

— Эта цифра очень подвижная — кто-то переходит, становится старше 18 лет, кто-то вновь заболевает, но в среднем сейчас около 42 тысяч, — цитирует специалиста РИА "Новости".

По оценкам экспертов Международной диабетической федерации, диабетом страдает практически каждый одиннадцатый человек в возрасте 20–79 лет. При этом половина больных не знает об этом. Число детей и подростков с диабетом, по данным МДФ, немного превышает 1,1 миллиона человек. Согласно этим данным, в России к концу 2019 года насчитывается 8,2 миллиона больных.

— Если мы возьмём цифру нашего федерального регистра сахарного диабета, где все зарегистрированные больные находятся, то эта цифра составляла на начало 2019 года 4,5 миллиона. То есть половина не выявлена, — уточнил завотделом инноваций и прогнозирования заболевания Института диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Александр Майоров.

Он добавил, что недавно было проведено исследование, подтверждающее данные о том, что около половины больных о недуге не знают.

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