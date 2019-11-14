Бывший оперативник рассказал, как вести себя при встрече со стрелком

Основой коммуникации со злоумышленником, по мнению подполковника милиции, является спокойствие.

При столкновении с вооружённым человеком вести себя нужно спокойно и аккуратно, чтобы не спровоцировать его на дальнейшую агрессию. Такие советы в разговоре с Лайфом дал бывший оперативный сотрудник РУОП МВД РФ по Москве Михаил Игнатов.

Не надо впадать в панику и не стоит проявлять агрессию — оба этих состояния раздражают стрелка. В первом случае злоумышленник видит, что его боятся, и это его раззадоривает, во втором случае он применит оружие, если поймёт, что ему грозит опасность.

— Если у вас нет навыков рукопашного боя или вы не знаете, как себя обезопасить, то лучше никогда этого (пытаться выхватить оружие. — Прим. Лайфа) не делать, — добавил Игнатов.

При коммуникации со стрелком следует вести себя спокойно и хладнокровно, в некоторых моментах немного настойчиво. Важно не дерзить и не хамить злоумышленнику, а аккуратно выяснить его требования. Может быть, пойти что-нибудь ему пообещать, это может поспособствовать нормальной развязке ЧП.

— Надо вести диалог в нормальном режиме, а не в повышенных тонах или срываться на какую-то истерику. Без какого-либо страха в голосе или нажима на него. Надо его убедить отказаться от его помыслов, чтобы он положил оружие, — пояснил специалист.

Ранее Лайф писал о трагедии, которая произошла сегодня утром в Благовещенске. Студент местного колледжа пришёл на учёбу с ружьём, прошёл мимо охранника, выгнал из класса преподавателя и открыл огонь по ученикам. Согласно последним данным, два человека погибли, включая самого стрелка. Ещё трое (17, 19 и 20 лет) пострадали.

В УМВД РФ по Амурской области уже назвали предварительную причину трагедии. СКР возбудил три уголовных дела. После ЧП были задержаны охранник и гендиректор частной охранной организации, которые отвечали за безопасность в колледже.