На Украине предложили обложить налогом Netflix и YouTube

В Верховной раде считают, что такие меры необходимы для выполнения норм Евросоюза.

В Верховной раде Украины захотели обложить налогами Netflix и другие сервисы по продаже видеоконтента. Парламентарии презентовали соответствующий законопроект, сообщают "Украинские новости".

— Субъекты, которые должны регулироваться этим законом, — это, собственно, аудиовизуальные сети, традиционные линейные медиа — это телевидение и радиовещание; нелинейные медиа. Должен подчеркнуть этот вопрос: они никак не урегулированы в нынешнем законодательстве. В этом законе мы предлагаем поставить их в сферу регуляции, — рассказал глава Комитета по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко.

По его словам, в документ будут включены только те сервисы, которые доступны на Украине.