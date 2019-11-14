После стрельбы в колледже Благовещенска задержан гендиректор ЧОП

Подозреваемый допустил к охране образовательного учреждения лицо, не имеющее соответствующего разрешения.

Гендиректора частной охранной организации "Сириус-А" задержали после стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее стало известно, что охранник колледжа, где произошла стрельба, не имел разрешения на работу. Мужчина проходил по временному документу и не имел даже разряда по охранной деятельности. После этого следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

— По версии следствия, подозреваемый допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность, — прокомментировали в ведомстве.

В настоящий момент гендиректор ЧОП помещён в изолятор временного содержания, следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, — добавили в следствии.

Напомним, что стрельба в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли, трое (17, 19 и 20 лет) получили ранения, Лайф рассказывал об их состоянии.