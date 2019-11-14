В ОНК рассказали, что Соколов больше всего переживает о своих научных трудах

По мнению главы комиссии Петербурга, это может быть как реакцией на стресс, так и свидетельством настоящей увлечённости наукой.

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, больше всего обеспокоен судьбой своей научной деятельности. Об этом Лайфу рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов.

Он отметил, что во время последнего посещения задержанный переживал о том, что не может продолжать свою работу.

— Несмотря на то что с ним произошло в последнее время, его больше волновало то, что он не может читать и что с "Ютуба" удалят ролики, где он у Гоблина (переводчика и видеоблогера Дмитрия Пучкова. — Прим. Лайфа) рассказывает что-то про Наполеона, — добавил Холодов.

По его словам, это может быть как реакцией на стресс, так и свидетельством настоящей увлечённости наукой. Холодов добавил, что Соколову в камеру уже передали очки для чтения, которые он просил.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили с переохлаждением из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. А в квартире преподавателя позднее нашли обезображенное женское тело его 24-летней аспирантки. В ходе допроса Соколов дал показания против себя и признался в убийстве девушки.