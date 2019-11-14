Песков рассказал, когда состоится большая пресс-конференция Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдёт во второй половине декабря. Об этом пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков сказал журналистам.
— Она уже определена, мы скоро объявим. Объявим аккредитацию. Вторая половина декабря, — заявил представитель Кремля.
Что касается Послания президента Федеральному собранию, то его оглашение состоится в 2020 году. К слову, лидер страны обращается к верхней и нижней палатам парламента раз в год, и в последний раз глава государства делал это в феврале текущего года.
Напомним, прошлая большая пресс-конференция Путина состоялась 20 декабря. Она длилась 3 часа 44 минуты.
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