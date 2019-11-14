Российский корги-полицейский похвастался новой формой

Единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжик похвастался новой формой в "Инстаграме".
— Привет, друзья! Посмотрите, у меня новая форма! Как вам моя экипировка? — подписано под новым фото. ⠀
Фото уже собрало больше двух тысяч лайков и массу восторженных комментариев подписчиков.
— Рыжий, ты — красавчик! — написал один из пользователей.
— Форма супер! И тебе идёт! — добавил другой поклонник пса-полицейского.
Напомним, корги Рыжик уже шесть лет работает в штате полиции на транспорте Нижнего Новгорода. Несмотря на короткие лапы, он отлично справляется со своими обязанностями — вынюхивает запрещённые вещества. Рыжик стал единственным в России корги, который служит в правоохранительных органах.
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