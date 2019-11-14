Асад о смерти основателя "Белых касок": Он стал обузой для ЦРУ

По предположению сирийского лидера, Ле Мезюрье, вероятно, был убит турецкой разведкой по приказу американской спецслужбы.

К смерти основателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье причастны западные спецслужбы, в частности Центральное разведывательное управление США. Такую версию президент Сирии Башар Асад назвал в интервью РИА "Новости".

— Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе — это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы — ЦРУ. Вот она, правда, — сказал Асад.

По мнению президента Сирии, Джеймс Ле Мезюрье "стал обузой" для иностранных спецслужб, так же как ранее лидеры "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*. В связи с этим Асад также вспомнил загадочные смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна и одного из основных членов "Белых касок" в Германии.

— После того как они сыграли свою роль, появилась острая необходимость от них избавиться. Поэтому, если посмотреть на все эти эпизоды как на панорамную картину, мы не поверим, что они покончили жизнь самоубийством или умерли естественной смертью, — заключил мировой лидер.

Напомним, основатель "Белых касок" был найден мёртвым в Стамбуле 11 ноября. Следствие полагает, что он выпал с балкона на четвёртом этаже. МИД РФ осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к его смерти.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.