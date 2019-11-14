Мединский сравнил доцента-расчленителя из Петербурга с "Джокером"

Министр удивил всех, задав журналистам вопрос: "Если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?"

Министр культуры Владимир Мединский сравнил бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который признался в жестоком убийстве аспирантки, с "Джокером". В частности, он отметил, что ажиотаж вокруг зверского преступления в Санкт-Петербурге схож с ажиотажем после выхода психологического триллера с Хоакином Фениксом в главной роли.

— У кого что болит... Раньше все спрашивали про "Джокера", теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов? — заявил Мединский журналистам.

Более того, министр решил посочувствовать сотрудникам СМИ, которые задали вопрос про историка Соколова во время культурного форума, из-за "хайпа на человеческой трагедии".

Как уже сообщал Лайф, историка задержали 9 ноября, в его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки, а в квартире — другие останки девушки. Позже Олег Соколов признался в совершении убийства. Накануне его уволили из СПбГУ с формулировкой "за аморальный проступок".

Что касается фильма "Джокер", то Мединский уже рассказывал о "буре негативных эмоций" от этого триллера.