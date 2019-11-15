Победительница лотереи из Самары: "Выигрыш разделили на всю семью"

Валентина Гордеева из Самарской области всегда считала, что, если выиграет в лотерею, первым делом купит себе норковую шубу. Однако реальный выигрыш подкорректировал её планы. Женщина решила разделить всю сумму с близкими. И именно это сделало её по-настоящему счастливой. Рассказываем, как изменилась жизнь победительницы и её семьи после выигрыша.

Рекорд установлен

В апреле прошлого года Валентина выиграла в "Русское лото" загородный дом стоимостью 900 000 рублей. Счастливый билет она приобрела в почтовом отделении. Кстати, выбрать его помог консультант.

— Результат розыгрыша мы узнали в Интернете: забыли посмотреть передачу. Я не поверила своим глазам, когда увидела размер выигрыша. Это не первая моя лотерейная удача. В советское время мне даже удалось выиграть 25 рублей, что немало для тех лет. Но сейчас я установила свой новый рекорд, — улыбается женщина.

Валентина после проверки билета онлайн решила ещё раз удостовериться, что победа в лотерею ей не приснилась. Она пошла на почту, где ей подтвердили выигрыш. Тогда женщина отправилась в лотерейный центр "Столото" в Москве для оформления приза.

Вместе с супругом Вячеславом победительница решила взять выигрыш в денежном эквиваленте. Часть этой суммы она подарила своим детям.

— Мы его уже потратили! — делится дочь Юлия. — Мы сделали ремонт в квартире. Теперь у нашей дочери есть собственная комната. Большое спасибо маме! Без неё мы бы ещё несколько лет делали ремонт и покупали новую мебель.

Впереди новые победы

Валентина уже на пенсии, а её муж Вячеслав работает плотником. Супруги Гордеевы очень гостеприимные, они любят приглашать к себе близких, устраивать застолья с песнями и вкусными угощениями. Валентина и Вячеслав считают себя счастливыми людьми.

— Конечно, удача всегда с нами. Посмотрите на мою жену, она бесподобная! Мне с ней повезло. Познакомились мы ещё до армии, она меня дождалась, подарила мне двух детей. Я счастливый человек, что нашёл эту женщину, — с любовью рассказывает о победительнице её супруг.

Валентина продолжает участвовать в лотерее и уверена, что удача вновь будет на её стороне. Новогодний тираж "Русского лото" она точно не пропустит. Ведь по итогам розыгрыша в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. Кто не хочет им стать?! А ещё будет разыграно 100 призов по миллиону рублей. Валентина Гордеева уже начала думать, как распорядится следующим выигрышем.

— Хочу ещё подарить сыну и дочери по машине. Ну и купить себе наконец норковую шубу, — смеётся женщина.

Кстати, билеты на новогодний тираж "Русского лото" уже в продаже. Выигрывает каждый второй билет.