Эксперты определили, где в России дешевле всего "переобуть" авто

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Фото © Pixabay

Всего в исследовании приняли участие 550 автосервисов в 16 городах-миллионниках.

Крупнейший онлайн-автосервис Uremont провёл исследование и выяснил, в каких городах России дешевле всего "переобувать" резину, сообщает РИА "Новости".

Согласно результатам исследования, самая дешёвая замена шин — в Краснодаре. Средняя стоимость услуги там составляет 1050 рублей.

Самым дорогим же городом для замены резины оказался Санкт-Петербург. Поменять шины в Северной столице обойдётся в среднем в 2100 рублей.

Москва в списке самых дорогих городов оказалась на втором месте со средней стоимостью за услугу 2000 рублей. А замкнула тройку Казань (1600 рублей).

Ранее Лайф писал, что "Автодор" предложил ввести штраф за зимнюю резину летом.

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