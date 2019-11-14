Из частного дома престарелых на Урале госпитализировали более 50 пенсионеров

Сейчас решается вопрос о переводе пациентов в государственные учреждения социального обслуживания.

Из частного дома престарелых в Челябинске госпитализировали всех находившихся там 54 пенсионеров. Дело в том, что в учреждении нашли ряд серьёзных нарушений.

— В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения законодательства в сфере социального обслуживания, санитарно-эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан, — говорится в заявлении регионального Министерства социальных отношений.

Индивидуальный предприниматель, который открыл частный дом престарелых, позиционировал его как пансионат для пожилых людей. 14 ноября там прошла внеплановая проверка, которая и выявила многочисленные нарушения.