Армен Джигарханян госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии

У 84-летнего прославленного артиста обострились хронические заболевания на фоне пневмонии.

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован. Как сообщает Mash, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. 84-летний театральный режиссёр находится в реанимации.

По данным Mash, у прославленного артиста обострились хронические заболевания. Всё это связано с его затяжной пневмонией.

К слову, в последний раз о госпитализации Джигарханяна сообщалось в августе этого года.

Армен Джигарханян — один из самых талантливых актёров советского театра и кино, воплотивший в жизнь целую плеяду замечательных образов. Он родился в Ереване, но рос в русскоязычной среде, учился в русской школе и с одинаковым старанием постигал азы армянской и русской культуры. Подробнее о биографии артиста читайте на сайте uznayvse.ru.