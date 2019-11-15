Заправляйся и выигрывай. На российских заправках можно стать миллионером

В середине ноября стать участником государственной лотереи теперь можно на АЗС топливной сети "ЕКА" в Москве и Московской области.

Продажа лотерейных билетов на автозаправочных станциях — мировой тренд, поэтому в "ЕКА" уверены в успехе сотрудничества.

Как рассказал генеральный директор ООО "НБА-Северо-Запад" (бренд "ЕКА") Дмитрий Гуськов, ориентиром для компании стал западный рынок. Известно много зарубежных случаев, когда на заправках люди покупали билет на сдачу и становились лотерейными миллионерами.

— Партнёрство со "Столото" — важная веха в развитии ретейла на наших топливных станциях. В России мы будем лотерейными первопроходцами на рынке АЗС. Мы ориентировались на западный рынок, а там для любого автомобилиста покупка на АЗС лотерейного билета — привычное дело, — рассказывает Дмитрий Гуськов.

Директор по продажам "Столото" Роман Роменский в свою очередь пояснил, что АЗС имеют очень сложный процесс интеграции, жёстко регламентированный ограничениями по безопасности. Там самые дорогие и технически сложные решения (по сравнению с остальным ретейлом). "ЕКА" стала первой компанией на этом рынке, которая провела всю необходимую IT-экспертизу и подготовилась к продаже лотерей.

— Мы знаем, что и другие игроки этого рынка проявляют интерес к торговле лотерейными билетами на своих автозаправках. Это неудивительно, ведь, например, в Америке около 40% рынка приходится именно на этот сегмент. Встретить широкий ассортимент лотерей можно на АЗС в Ирландии, Греции, Испании, Исландии. Прямо там можно и получить выигрыш. А теперь и у любого посетителя станций "ЕКА" появится возможность стать миллионером, пока заправляется его автомобиль, — говорит Роман Роменский.

На АЗС топливной компании "ЕКА" в продажу поступили билеты семи государственных лотерей: "Русское лото", "Золотая подкова", "Жилищная лотерея", "Гослото "4 из 20", "Гослото "6 из 45", "Гослото "7 из 49" и "Гослото "5 из 36". Билеты можно найти в прикассовых зонах АЗС на дисплеях нового образца. Впрочем, сотрудничество "Столото" и "ЕКА" не ограничится только продажей лотерейных билетов. Компании планируют устраивать совместные промоакции и проводить дополнительные розыгрыши для лояльных клиентов.