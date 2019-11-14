Опубликовано видео нападения на учительницу, которая спасла детей от наркомана

Нападавшим оказался ранее судимый 63-летний житель Нефтекумска. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет опубликовал видео нападения на учительницу в городе Нефтекумске Ставропольского края, которая закрыла собой детей от вооружённого наркомана.

На кадрах видно, как мужчина кричит на неё, а затем хватает за горло. Далее следует оперативная съёмка после задержания преступника.

Как рассказали в СКР, ранее судимый 63-летний житель Нефтекумска, вооружённый ножом, в неадекватном состоянии пошёл в сторону детей. Это заметила проходящая мимо Мария Аксакалова. Она перегородила мужчине путь. Тот, в свою очередь, угрожая Марии убийством, попытался ударить её ножом.

Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него возбудили уголовное дело. Решается вопрос о его аресте.