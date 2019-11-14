"Росконтроль" рассказал, какие цыплята-бройлеры не прошли проверку на свежесть

Среди других нарушений — несоответствие ГОСТу, присутствие оперения и большое содержание влаги.

Эксперты "Росконтроля" проверили несколько марок цыплят-бройлеров — "Белая птица", "ВкусВилл", "Петруха" "Троекурово", "Ясные зори", "Латифа Халяль" и "Петелинка".

В итоге продукция "Троекурово" и "Белая птица" не прошла проверку на свежесть. Об этом свидетельствуют и результаты теста, и характерный запах. В этом нельзя обвинить торговую марку, так как требования хранения могли нарушить и при транспортировке, и при размещении в магазине. Из-за этого продукты не внесли в чёрный список, но добавили в перечень товаров с замечаниями.

Проверяя "Петелинку", "Латифу Халяль", "Ясные зори" и "Белую птицу", эксперты отметили несоответствие ГОСТу по степени снятия оперения. Они объяснили, что на цыплятах первого сорта его быть не должно.

Большое содержание влаги заметили в тушках марок "Петелинка", "Троекурово" и "ВкусВилл", однако никаких признаков инъекций зафиксировано не было.

Антибиотиков и кишечной палочки не оказалось ни в одном из образцов. Также в "Росконтроле" отметили, что почти во всех проверенных цыплятах оказалось больше белка, чем было заявлено на маркировке.

В заключение специалисты рекомендовали к покупке цыплят-бройлеров всех марок, кроме "Троекурово" и "Белая птица". При этом больше всего баллов по результатам проверки досталось тушке "ВкусВилл". Ей присудили 74 из 100 баллов. В тройку также вошли "Ясные зори" (73 балла) и "Петруха" (68 баллов).

Ранее Лайф сообщал, что "Росконтроль" внёс в чёрный список два подсолнечных масла и сгущённое молоко также двух марок.