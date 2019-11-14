В Азербайджане родился ребёнок без рта и с ушами на шее

Главный акушер-гинеколог страны заявила, что подобную аномалию должны были заметить на УЗИ.

В одной из частных клиник Баку родился ребёнок без рта, с носом, напоминающим пятачок, и с ушами на шее. Малыш умер в течение суток, сообщает medicina.az.

Главный акушер-гинеколог Азербайджана Севиндж Мамедова заявила, что врачи должны были заметить аномалию ещё во время УЗИ. Она пояснила, что никак не может вмешаться в историю, так как по закону частные клиники находятся вне её компетенции.

— Этого новорождённого с аномалией не видели ни я, ни главный неонатолог, ни главный педиатр страны, — отметила Мамедова.

Также уточняется, что в семье, где родился младенец с аномалией, есть двое маленьких здоровых детей.