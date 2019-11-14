Опухоль или фотошоп? Поклонники Бузовой заметили странную выпуклость на её лице

Фанаты Ольги Бузовой заметили странную выпуклость на лице звезды и даже предположили, что певица больна, сообщает издание "Дни.ру".

Часть подписчиков решила, что у бывшей участницы и ведущей "Дома-2" на лице появилась опухоль, другие предположили, что это флюс, а третьи с уверенностью заявили, что Бузова не умеет пользоваться фотошопом.

Звезда пока никак не отреагировала на бурные комментарии под фото.

Напомним, ранее астролог предсказал, что Ольга Бузова выйдет замуж в следующем году за высокого шатена. А вот ребёнок у неё появится нескоро, примерно в 37–38 лет.