МИД осудил возбуждение дела против Соловьёва на Украине и ждёт реакции от ОБСЕ

На лицо очередные шаги украинских властей на пути дальнейшей зачистки информационного пространства, считают в ведомстве.

Российская сторона расценивает решение Киева открыть уголовное дело в отношении телеведущего канала ВГТРК Владимира Соловьева как "зачистку информационного пространства Украины". Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, налицо еще один пример преследования журналистов и наращивания на них неправомерного давления в Незалежной.

— Очевидно, это очередные шаги украинских властей на пути дальнейшей зачистки информационного пространства и раскручивания очередной травли журналистов, — отметила представитель ведомства.

Захарова добавила, что материалы по этому вопросу были направлены представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру. А по линии Союза журналистов соответствующий запрос в Генпрокуратуру Украины.

— Будем следить за развитием ситуации и ожидаем четкую, однозначную реакцию профильных международных структур, — добавила она.

Ранее стало известно, что на Украине возбудили два уголовных дела против Соловьёва. В Союзе Журналистов заявили, что этот жест сложно объяснить какой-либо логикой. А в Общественной палате выразили мнение, что Киев не решает проблемы на территории страны, а "пытается сместить повестку".