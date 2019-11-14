В Москве нашёлся самый "злостный алиментщик". Он должен детям миллионы

Ежемесячно выплачивать денежные суммы на содержание своих шестерых детей мужчина долгое время отказывался.

Одна из самых крупных задолженностей по алиментам в Москве нашлась у 40-летнего мужчины, который ежемесячно обязан выплачивать средства на содержание своих шестерых детей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на столичное управление Федеральной службы судебных приставов России.

Общий размер задолженности москвича превысил 3,6 миллиона рублей. В связи с этим суд назначил ему наказание в виде 120 часов исправительных работ.

В том случае, если мужчина в дальнейшем будет избегать уплаты алиментов, его привлекут к уголовной ответственности. В таком случае неплательщику может грозить до одного года тюрьмы.

Ранее Лайф писал, что Министерство юстиции РФ готовит законопроект об ужесточении ответственности за неуплату алиментов.