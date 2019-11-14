NI увидело "след" холодной войны в полётах B-52 у российских границ

В издании The National Interest посчитали, сколько вылетов совершили американские бомбардировщики за последнее время.

С начала осени зафиксировано уже три случая приближения американских стратегических бомбардировщиков к границам России, пишет аналитическое издание The National Interest.

Последний раз самолёты B-52 прошли по границе Баренцева моря 6 ноября. В пресс-службе ВВС США эти манёвры назвали отработкой взаимодействия с норвежской военной авиацией.

Бомбардировщики проходили недалеко от российских баз ВМФ, однако у России, по мнению автора, это не вызвало никаких беспокойств.

— Подобная активность напоминает действия американских и советских ВВС в годы холодной войны, когда военные самолёты приближались к границам, но не пересекали их, — отмечено в статье.

Ранее беспилотники США и Великобритании провели разведку у границ России.