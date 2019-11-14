Избитый иркутский экс-депутат заявил о "страшной цене" губернаторства Левченко

По его словам, многие жители региона, как и он сам, только сейчас начали понимать, кому под управление отдали область.

Бывший депутат города Усолье-Сибирское Иркутской области Сергей Угляница заявил, что его земляки заплатили "страшную цену", поддержав на выборах губернатора четыре года назад Сергея Левченко.

Среди "пострадавших" он назвал 45 тысяч жителей затопленных в результате паводка территорий, а также стариков и инвалидов, которые полтора года жили без лифта из-за "фирмы губернаторского сына "Звезда".

В своём обращении он упомянул тысячи людей, вынужденных сидеть в "адовых очередях" в поликлиниках, пока губернатор и его приближённые "летают за бюджетный счёт в Корею на лечение". Инцидент с собственным избиением он тоже причислил к цене, которую пришлось заплатить за "ошибку".

Он также упрекнул Левченко в том, что он проводит слишком много времени в заграничных командировках в странах Азии и охотно распоряжается богатствами Приангарья, чем вызывает сомнения в преданности стране и КПРФ.

— Мы сами не заметили, как начали жить в Средневековье, где нет закона, где губернаторские бояре в лице министров и их замов нарезали область на свои вотчины, где несогласных травят фейками в Сети или забивают трубами у гаражей. Нас всех предали и продали, — написал он в "Фейсбуке".

Обратившись к жителям области, он призвал их "остановить" губернатора и его команду.

Ранее Лайф сообщал, что на 52-летнего Угляницу напали недалеко от его дома в Усолье-Сибирском. Злоумышленники били его железной трубой по голове и лицу. Налётчики попали в объектив камер видеонаблюдения.