В России прошли уроки пенсионной грамотности

Как стать участником системы обязательного пенсионного страхования? Что такое СНИЛС? Как рассчитывается пенсия? Какой стаж необходим для назначения пенсии? На все эти вопросы школьникам и студентам ответили специалисты ПФР.

14 ноября в школах, средних и высших учебных заведениях по всей стране прошли уроки пенсионной грамотности. В рамках акции специалисты Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали старшеклассникам и студентам об основах пенсионной системы, перечислили факторы, влияющие на размер будущей пенсии, и познакомили с организацией работы и возможностями получения услуг ПФР в электронном виде.

К слову, ведомство уже девять лет готовит разъяснительные материалы по пенсионной системе для молодёжи. За это время порядка 6 миллионов школьников уже прослушали специальные уроки по пенсионной грамотности.

— Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах по экономике или обществознанию был введён элемент пенсионного страхования, чтобы он подробно объяснялся. Это повысит интерес к системе, и молодые люди, которые выходят на работу, будут сразу задавать правильные вопросы, — комментирует председателя правления ПФР Антон Дроздов.

Факультативные занятия проходят в интерактивном режиме с использованием сайта "Школьникам о пенсии" и учебника "Всё о будущей пенсии", которые специально разработаны ПФР для молодёжи. Несмотря на то что до пенсии ещё далеко, школьники и студенты с интересом включаются в игру и с помощью симулятора "Жизнь и пенсия" пробуют смоделировать своё будущее и понять, как различные жизненные траектории, этапы карьеры повлияют на будущую пенсию.