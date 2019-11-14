Под Челябинском школьница умерла на улице

В Челябинской области ученица девятого класса одной из местных школ внезапно скончалась на улице. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на очевидца события.

Инцидент произошёл в четверг, 14 ноября, в городе Троицке. По предварительным данным, 16-летняя погибшая страдала хроническим заболеванием.

— Девочку увидели около десяти утра лежащей без движения на Октябрьской улице. Кто-то вызвал врачей, приехал уазик скорой помощи. Но оказалось, что она (школьница. — Прим. Лайфа) была уже мёртвой, — цитирует издание собеседника.

Согласно последней информации, сейчас проводится доследственная проверка. Выясняются детали и обстоятельства инцидента. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.