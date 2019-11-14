Князь Романов перевернулся на авто в Петербурге — видео

Потомок Российского императорского дома не получил серьёзных травм и сам выбрался из микроавтобуса.

В Санкт-Петербурге на Синопской набережной перевернулся микроавтобус с князем Георгием Романовым и сопровождавшими его лицами. Сам князь не пострадал, однако на обследование в больнице всё же согласился. Об этом Лайфу рассказал директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.

По словам Закатова, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Автомобиль занесло в сторону, после чего он перевернулся и снёс дорожные ограждения.

— Никто серьёзно не пострадал. Великий князь сразу сам смог выбраться из автомобиля, оказал помощь своим сотрудникам и связался с матерью, чтобы она не волновалась, — поделился с Лайфом директор канцелярии.

Георгий Романов считается наследником главы Дома Романовых. В Петербург он прибыл для участия в Международном культурном форуме.

Ранее Романов посетил Крым, чтобы напомнить об исторической и юридической принадлежности полуострова России.