Неизвестный открыл стрельбу в школе в Калифорнии — видео

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Неизвестный открыл огонь в старшей школе Saugus в городе Санта-Кларита на юге Калифорнии, в результате пострадало не менее шести человек. Кадры с места происшествия опубликовала телекомпания NBC.

Подозреваемым числится подросток в чёрной одежде, которого видели на месте преступления.

Если вы живёте по соседству со школой Saugus, заприте двери и не покидайте свой дом. Если видели подозреваемого в чёрной одежде, звоните 911, — отметили в пресс-службе шерифа округа.

В связи с происшествием в нескольких близлежащих школах приостановили занятия. Учащихся эвакуировали.

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