Неизвестный открыл стрельбу в школе в Калифорнии — видео

Students evacuate after shooting at Saugus High School in Santa Clarita, California. https://t.co/D6PjO6Y4F7 pic.twitter.com/YD3iGA7Ol5 — NBC News (@NBCNews) November 14, 2019

Неизвестный открыл огонь в старшей школе Saugus в городе Санта-Кларита на юге Калифорнии, в результате пострадало не менее шести человек. Кадры с места происшествия опубликовала телекомпания NBC.

Подозреваемым числится подросток в чёрной одежде, которого видели на месте преступления.

— Если вы живёте по соседству со школой Saugus, заприте двери и не покидайте свой дом. Если видели подозреваемого в чёрной одежде, звоните 911, — отметили в пресс-службе шерифа округа.

В связи с происшествием в нескольких близлежащих школах приостановили занятия. Учащихся эвакуировали.