"Роскосмос" потратит 17 млн рублей на подарочные борщ, лото и накидки

"Роскосмос" потратит 17 миллионов рублей на покупку подарков на Новый год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные системы "СПАРК-маркетинг".

Уточняется, что госкорпорация приобретёт 500 флисовых накидок со своей эмблемой. 1000 человек получат в подарок наборы с космической едой, в которые входят борщ, гороховый суп, треска с картофелем, гречка с мясом, творог с яблочным пюре и клюквенный морс, а также настольную игру — лото.

В список новогодних подарков попали портативные зарядки для смартфона, ёлочные игрушки — луноходы, керамические кружки и конфеты в виде планет.