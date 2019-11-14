Депутат-коммунист отказался посетить "дом с червями", который обслуживает его УК

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Жители Саратова дали такое "народное" название одной из многоэтажек, подконтрольных управляющей компании "Красная".

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко отказался посетить затопленные подвалы жилых домов в Саратове, которые обслуживает его управляющая компания "Красная". Видео с неадекватной реакцией коммуниста на такое предложение опубликовал во вторник "Рен-ТВ".

Жители сразу трёх многоэтажек по улице Тархова в Саратове жалуются, что из-за бездействия коммунальщиков и местных властей они вынуждены жить в ужасающих условиях. Людей беспокоит многое — от запаха на этажах и "мусорных гор" перед подъездом до червей, которые завелись в отсыревших подвалах. Вот только Бондаренко всё нипочём. Он принялся оскорблять репортёров, которые своими глазами видели последствия халатного отношения управляющей компании к своей работе, а прокомментировать снятые на месте кадры так и не смог.

— У нас конференция, важное мероприятие, заявил Бондаренко и сбежал от журналистов.

Между тем видео из дома с червями можно найти и в открытом доступе. Местные жители уже предъявляли управляющей компании претензии, но тщетно. Не дали никакого результата и жалобы в Роспотребнадзор и даже Госжилинспекцию: чиновников состояние подвальных помещений в проблемных многоэтажках не смутило. Сейчас ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Напомним, что сам депутат Бондаренко прежде прославился тем, что как-то решил питаться "макарошками" на 3,5 тысячи рублей — стоимость продуктовой корзины в регионе. Но экономить он решил не только на продуктах: журналисты нашли у депутата большой долг за коммунальные услуги — свыше 56 тысяч рублей.

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