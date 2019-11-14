Депутат-коммунист отказался посетить "дом с червями", который обслуживает его УК

Жители Саратова дали такое "народное" название одной из многоэтажек, подконтрольных управляющей компании "Красная".

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко отказался посетить затопленные подвалы жилых домов в Саратове, которые обслуживает его управляющая компания "Красная". Видео с неадекватной реакцией коммуниста на такое предложение опубликовал во вторник "Рен-ТВ".

Саратовский депутат-коммунист отказался посетить затопленные подвалы жилых домов, которые обслуживает его управляющая компания https://t.co/vZLUKsbm2N pic.twitter.com/A1OcIYmqUR — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 14 ноября 2019 г.

Жители сразу трёх многоэтажек по улице Тархова в Саратове жалуются, что из-за бездействия коммунальщиков и местных властей они вынуждены жить в ужасающих условиях. Людей беспокоит многое — от запаха на этажах и "мусорных гор" перед подъездом до червей, которые завелись в отсыревших подвалах. Вот только Бондаренко всё нипочём. Он принялся оскорблять репортёров, которые своими глазами видели последствия халатного отношения управляющей компании к своей работе, а прокомментировать снятые на месте кадры так и не смог.

— У нас конференция, важное мероприятие, — заявил Бондаренко и сбежал от журналистов.

Между тем видео из дома с червями можно найти и в открытом доступе. Местные жители уже предъявляли управляющей компании претензии, но тщетно. Не дали никакого результата и жалобы в Роспотребнадзор и даже Госжилинспекцию: чиновников состояние подвальных помещений в проблемных многоэтажках не смутило. Сейчас ситуацией заинтересовался Следственный комитет.

Напомним, что сам депутат Бондаренко прежде прославился тем, что как-то решил питаться "макарошками" на 3,5 тысячи рублей — стоимость продуктовой корзины в регионе. Но экономить он решил не только на продуктах: журналисты нашли у депутата большой долг за коммунальные услуги — свыше 56 тысяч рублей.