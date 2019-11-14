Владелец автодилера "Рольф" заявил о возможной продаже компании

Кипрская компания Delance Limited заявила, что рассмотрит возможность продажи российского автодилера "Рольф". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
— Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера "Рольф", объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы "Рольф", — говорится в сообщении.
Напомним, в конце июня на основателя "Рольфа" Сергея Петрова завели уголовное дело по подозрению в выводе компанией за рубеж четырёх миллиардов рублей, были проведены обыски в офисах группы. В сентябре Петрова объявили в международный розыск.
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