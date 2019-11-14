Захарова отреагировала на новые заявления следственной группы по MH17

При этом она подчеркнула, что Россия всегда была открыта к выявлению правды по делу о крушении лайнера, однако у Совместной следственной группы другая задача.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые заявления по расследованию крушения Boeing на Украине в 2014 году. Дипломат отметила, что Совместная следственная группа (ССГ) намеренно "подгоняет материалы" дела под уже вынесенное решение.

По её словам, часть подобных опубликованных материалов либо сразу оказывается фальшивкой, либо не подтверждается позже.

— Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а всё остальное — подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения, — цитирует Захарову ТАСС.

Ранее Совместная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения рейса MH17 на Украине в июле 2014 года, выпустила новое заявление, в котором говорится о якобы влиянии российской стороны на события, связанные с крушением "боинга".

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы все 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли.