Миллер не согласился с прогнозом синоптиков о "розовой" зиме

В "Газпроме" подготовились к морозам и, по прогнозам компании, тёплой зимы ждать не стоит.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в прогнозе Гидрометцентра о том, что грядущая зима будет мягкой и "розовой".

По прогнозам "Газпрома", среднемесячная температура зимой будет ниже, чем в прошлом году. При этом начало зимы действительно ожидается тёплым, однако январь, февраль и март будут суровыми. Миллер добавил, что от погоды можно ждать сюрпризов.

— "Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после "тёмно-синего" лета, — цитирует главу "Газпрома" "Интерфакс".

Он также добавил, что в компании готовы к пиковым нагрузкам в случае морозов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал россиянам "розовую" зиму.