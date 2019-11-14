Беркова и Водонаева поспорили о слащавости самого сексуального мужчины в мире

Звёзды рассказали о том, какая внешность должна быть у мужчины с подобным титулом.

Модель Елена Беркова и ведущая Алёна Водонаева высказали своё мнение об американском певце и актёре Джоне Ледженде, которого признали самым сексуальным мужчиной в мире.

— Лично для меня он слишком слащавый. В рейтинге самых сексуальных мужчин Берковой он уж точно не на первом месте. Когда был Харрисон Форд, тогда у редакции вкус был получше. Дэвид Бекхэм тоже ничего. Ну могли бы и в третий раз вознести на пьедестал Джека Воробья, — сказала Лайфу Беркова.

А Алёне Водонаевой Ледженд вполне пришёлся по вкусу, ведущая оценила его мужественность.

— Я согласна с выбором. Всегда приятно, когда это звание получает классный мужчина, похожий на мужчину. Не сладкий мальчик, а тестостероновый мэн, — заявила она.

Напомним, журнал People назвал 40-летнего Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной в мире. Он рассказал, что даже испугался, узнав о новом титуле.