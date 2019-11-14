Instagram начал скрывать лайки пользователей по всему миру

Instagram расширил тестовую программу, которая предусматривает отключение лайков под чужими записями. Об этом соцсеть сообщила в своём твиттер-аккаунте.
— Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите количество лайков и просмотров чужих записей в вашей ленте, — говорится в сообщении.
Ранее нововведение было доступно лишь в Австралии, Бразилии, Ирландии, Японии, Канаде, Италии и Новой Зеландии.
По словам создателей соцсети, на закрытом тестировании отзывы пользователей о функции были преимущественно положительными, поэтому они решили расширить тест на весь мир.
Ранее Лайф писал о том, что пользователей предупредили о скором отключении лайков в Instagram. Facebook также планирует отказаться от счётчика лайков.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram