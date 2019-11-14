На Украине задержали мужа депутата "Слуги народа" по запросу России

На Украине правоохранители задержали мужа депутата партии "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина. Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

— Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности... Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве также напомнили, что в августе 2018 года Алякина уже задерживали в Киевской области, его должны были экстрадировать в Россию. Однако он смог этого избежать при помощи оформления гражданства Украины и предоставления фальшивых документов.